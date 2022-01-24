Украинским олимпийцам запретили стоять рядом с россиянами

В Минспорта опасаются провокаций на Олимпиаде и проинструктировали спортсменов, как себя вести

Перед отправкой на зимнюю Олимпиаду в Пекине украинских спортсменов проинструктировали, как вести себя с россиянами. В частности олимпийцев попросили держаться подальше от своих российских коллег, когда те поднимают свой флаг. Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

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"У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены знакомы, они знают, как себя вести в таких ситуациях", - рассказал министр.

Так, одной из рекомендаций, которую дали украинским спортсменам – не стоять рядом, если российские спортсмены держат свой флаг.

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"Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России со стягом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - пояснил Гутцайт.

Напомним, во время летних Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представлявшей Россию. Это вызвало громкий скандал в Украине, когда выяснилось, что украинка служит в Нацгвардии, тогда как россиянка является военнослужащей в РФ. После этого украинской спортсменке пришлось оправдываться.

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