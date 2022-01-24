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Украинцы стали тратить больше - вырос оборот розничной торговли

В течение 2021 года увеличилась тенденция к покупкам в сфере розничной торговли.
 |  Автор: Шароди Диана
Украинцы стали тратить больше - вырос оборот розничной торговли
Украинцы стали тратить больше - Госстат / depositephotos.com

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в декабре 2021 года вырос на 5,1% (сравнительно с аналогичным временем в 2020 году). 

Об этом информирует в своем отчете Госстат.

Госстат показал индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2021 года. Он составил 67,2%, что на 1,2 пункта выше показателя ноября. Рост индикатора вызван ростом индексов текущего и ожидаемого материального положения и индексом целесообразности делать большие покупки.

Сообщается, что в январе-декабре 2021 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 10,7%, что больше, чем рост за 2020 год (7,6%).

Физический объем оборота розничной торговли в Украине в декабре 2021 года вырос на 5,1% / ukrstat.gov.ua
Физический объем оборота розничной торговли в Украине в декабре 2021 года вырос на 5,1% / ukrstat.gov.ua

Это говорит о том, что украинцы стали покупать больше.

Отметим, по данным Госстата, за 11 месяцев прошлого года число украинцев стало меньше на 380,2 тысячи. На 100 умерших приходится лишь 39 родившихся. Отмечается, что количество умерших за указанный период достигло 650 тыс. человек, хотя в январе-ноябре 2020 года этот показатель был ниже – 549,2 тыс. лиц. При этом родилось 250,9 тыс. детей, что на 18 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Госстате отметили, что количество умерших существенно преобладает над количеством родившихся: на 100 умерших приходится лишь 39 родившихся.

Напомним, Госстат назвал главную причину смерти украинцев в 2021 году. Большинство умерших в прошлом году жителей страны скончались вследствие заболеваний, связанных с системой кровообращения.

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