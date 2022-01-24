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"Задача России - расшатать ситуацию в Украине", — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов убежден, что в Кремле была поставлена четкая задача — расшатать ситуацию в Украине.
 |  Автор: Шароди Диана
"Задача России - расшатать ситуацию в Украине", — Данилов
Алексей Данилов / facebook.com/rnbou

Данилов говорит — в России было дано четкое указание — расшатать ситуацию в Украине. И пока что РФ отлично справляется с этой задачей. 

Такое мнение Алексей Данилов озвучил в "BBC News Украина".

Чиновник говорит, что ухудшение ситуации на границе между Россией и Украиной не является неожиданностью для Киева, ведь в пограничной зоне уже давно наблюдается наращивание войск. 

"Мы понимаем планы и намерения РФ, нам кричать здесь не надо. Нам нужны покой, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся. Задача для РФ номер один - это расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются. Наша задача - в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело. Что мы и делаем", 

— подчеркнул Данилов.

Чиновник говорит, что Киев готов предпринимать радикальные меры для обороны своих земель. Однако подробности подготовки к наступлению РФ секретарь СНБО не раскрывает. 

Напомним, для вторжения в Украину РФ нужен миллион солдат. Сейчас Россия собрала на границе всего около 130 тысяч военных

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