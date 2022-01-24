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Украина нуждается в помощи с экономикой - Данилов
Украине нужна помощь в экономической сфере на фоне угрозы вторжения России. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC.
По его словам, президент России Владимир Путин стремится дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.
Данилов отметил, что правительство поднимает на переговорах со своими партнерами вопрос об экономической ситуации в Украине.
"Мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь", - заявил секретарь СНБО.
Ганее глава СНБО озвучил "планы Путина" на Украину.
Украина не ведет непосредственную подготовку к агрессии РФ - Данилов
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