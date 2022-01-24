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Украина нуждается в помощи с экономикой - Данилов

Данилов отметил, что правительство поднимает на переговорах со своими партнерами вопрос об экономической ситуации в Украине.
Украина нуждается в помощи с экономикой - Данилов

Украине нужна помощь в экономической сфере на фоне угрозы вторжения России. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC.

По его словам, президент России Владимир Путин стремится дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

Данилов отметил, что правительство поднимает на переговорах со своими партнерами вопрос об экономической ситуации в Украине.

"Мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь", - заявил секретарь СНБО.

Ганее глава СНБО озвучил "планы Путина" на Украину.

Украина не ведет непосредственную подготовку к агрессии РФ - Данилов

 

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