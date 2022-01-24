Курс доллара колеблется в валютном коридоре - Шмыгаль

Шмыгал отметил, что Кабмин и Национальный банк Украины контролируют ситуацию на валютном рынке.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в Украине колеблется в валютном коридоре. Об этом он рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Курс доллара сегодня 28,3, есть валютный коридор, в котором он колеблется и это один главных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", - сказал глава правительства.

Шмыгал отметил, что Кабмин и Нацбанк Украины контролируют ситуацию на валютном рынке.

Ранее сообщалось, что валютный рынок Украины резко вырос в 2021 году.

Ситуация на валютном рынке стабилизируется - НБУ

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