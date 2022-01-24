В Украину привезут меч Петра Сагайдачного

В 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил меч Сагайдачному за победу под Хотином.

Меч Петра Сагайдачного привезут в Украину для экспонирования в честь 400-летия смерти гетмана. Об этом сообщает Минкульт в понедельник, 24 января.

Сейчас меч находится в оружейной части Вавельского королевского замка в Кракове, Польшп. В 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил меч Сагайдачному за победу под Хотином.

Меч изготовлен из стали, золота, серебра, украшен бриллиантами и надписью "Владислав (в дар) Конешевичу кошевому под Хотином против Османа" (VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum). При этом на защитном щитке воспроизведена сцена из библейской притчи о суде царя Соломона.

"В Каунасе удалось договориться о принципиальной вещи - начале культурных маршрутов Польши, Литвы и Украины. Рабочая группа будет создана уже в этом году. Также Александр Ткаченко пригласил министров Польши и Литвы в Украину, чтобы впервые провести встречу в рамках Люблинского треугольника", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее суд Нидерландов признал Скифское золото украинским. Апелляционный суд Амстердама вынес решение о принадлежности коллекции скифского золота.

Затем на решение суда отреагировал президент Владимир Зеленский. "Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым", - заявил президент после решения голландского суда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet