Вице-президентом комитета ПАСЕ по миграции избран нардеп Гончаренко

Должность вице-президента Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ впервые занял представитель Украины.

Вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые стал представитель Украины. Эту должность получил член украинской парламентской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Гончаренко в Фейсбук.

Напомним, в понедельник, 24 января, стартовала сессия ПАСЕ. Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал нидерландский сенатор Тини Кокс.

Ранее стало известно, что Украина оспорила полномочия делегации РФ в ПАСЕ. Это предложение поддержали Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша.

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