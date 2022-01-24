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Вице-президентом комитета ПАСЕ по миграции избран нардеп Гончаренко
Вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые стал представитель Украины. Эту должность получил член украинской парламентской делегации, народный депутат Алексей Гончаренко.
"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Гончаренко в Фейсбук.
Напомним, в понедельник, 24 января, стартовала сессия ПАСЕ. Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал нидерландский сенатор Тини Кокс.
Ранее стало известно, что Украина оспорила полномочия делегации РФ в ПАСЕ. Это предложение поддержали Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша.
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