Красный уровень. Запад эвакуируется из Украины

Румыния, тем временем, готовится к волне украинских беженцев из Украины, но не уверена, что будет "горячая война".

Западные страны начали эвакуацию семей дипломатов из-за угрозы российского вторжения в Украину. Госдеп США заявил, что Россия может напасть в любой момент, и посоветовал своим гражданам покинуть украинскую территорию. С аналогичными рекомендациями выступили и другие страны. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Это будет вторая Чечня"

Об эвакуации дипломатов из Украины на фоне непрекращающихся сообщений о подготовке России к вторжению на украинскую территорию СМИ начали писать на прошлой неделе.

По данным газеты New York Times, 5 января Украину покинули 18 человек, "в основном дети и жены российских дипломатов". После этого еще около 30 человек, писала газета со ссылкой на источники. Как российские, так и украинские власти эту информацию отрицали.

Затем, 21 января, в день встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве, на которой обсуждалась ситуация вокруг Украины и пути ее разрешения, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники сообщило, что Госдеп может в ближайшие дни объявить об обязательной эвакуации из Украины семей дипломатов.

При этом один из источников Bloomberg заверил, что решение об эвакуации не будет означать уверенность США в нападении России на Украину, а "всего лишь отражает подготовку к возможному ходу событий".

Вашингтон отрицал эту информацию, однако 24 января Госдеп отдал распоряжение семьям американцев, работающих в посольстве США в Украине, покинуть страну. В качестве причины для их отъезда названа "сохраняющаяся угроза военных действий России".

Не основные сотрудники посольства также могут вылететь из Украины в США за государственный счет, говорится в сообщении. Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало всем гражданам США, находящимся в Украине, покинуть страну, используя доступные виды транспорта.

В списке официальных рекомендаций для путешествий на сайте Госдепа Украина переведена на самый строгий четвертый красный уровень - гражданам США настоятельно рекомендуется отказаться от поездок в Украину "из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19".

"Проявляйте повышенную осторожность в Украине из-за возможной криминогенной обстановки и гражданских беспорядков", - также сказано в рекомендациях.

Госдеп настоятельно рекомендует американцам избегать поездок и в РФ - ей также присвоили четвертый красный уровень.

В качестве причины для такого решения названа "напряженная ситуация на границе с Украиной". Кроме того, граждан США предупреждают о возможности "злонамеренных действий" со стороны российской полиции в связи с "произвольным применением законодательства".

Великобритания 24 января также начала вывозить сотрудников своего посольства в Киеве. В Лондоне отмечают, что прямой угрозы британским дипломатам нет, тем не менее принято решение отозвать около половины персонала.

"Часть наших сотрудников и их семьи отзываются из Киева в свете нарастающей угрозы со стороны России. Посольство Великобритании останется открытым и продолжит выполнять свои основные функции", - говорится в официальном заявлении Форин-офиса.

Позже в понедельник премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины "мрачная", хотя война и не выглядит неизбежной. Именно поэтому, по его словам, Лондон "считает благоразумным внести определенные изменения сейчас".

"Разведданные очень четкие: на границах Украины 60 российских боевых групп, и есть план молниеносной войны с захватом Киева, который все могут видеть", - сказал Джонсон и предостерег Кремль от вторжения в Украину, подчеркнув, что это будет катастрофический шаг и "новая Чечня".

Также в понедельник распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине издало правительство Австралии. Гражданам страны рекомендовано не ездить в Украину, а тем, кто уже там, - покинуть ее за свой счет.

Министерство иностранных дел Франции в понедельник рекомендовало своим гражданам отложить поездки в Украину без крайней необходимости.

Латвия эвакуирует сотрудников своего посольства из Украины, если в этом появится острая необходимость, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. Он также призвал латвийцев воздержаться от поездок в Украину, особенно в Донецк и Луганск.

Правительство Японии, со своей стороны, рекомендовало гражданам страны покинуть Украину, "пока коммерческое авиасообщение сохраняется". Эвакуация дипломатов не исключается.

Германия разрешила родственникам сотрудников диппредставительств и немецких некоммерческих организаций в Украине покинуть страну за счет правительства ФРГ в случае, если они этого хотят.

Как сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее ведомство разрабатывает кризисный план для сотрудников посольства страны в Украине и других граждан ФРГ, но в данный момент не видит необходимости в организации масштабной операции по их вывозу на родину.

"Мы находимся в ситуации, когда МИД ФРГ и [немецкие] компании работают в стране, в ситуации, когда на первый план ставят поддержку Украины, в том числе экономическую. Поэтому подготовка (к возможной эскалации конфликта - ред.) не должна быть использована для создания неуверенности в плане инвестиций в Украину", - подчеркнула Бербок.

Руководство Евросоюза смотрит на ситуацию еще оптимистичнее. Для эвакуации нет причин, пока идут переговоры с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе 24 января. Он отметил, что ожидает объяснений от госсекретаря США Энтони Блинкена.

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС неотложно предоставит 1,2 миллиарда евро Украине в виде грантов и кредитов из-за угрозы вторжения России.

"Мы обсудили, как ЕС может продолжить поддержку Украины в короткой и среднесрочной перспективе... Этот пакет поможет удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта", - сказала она.

Румыния, тем временем, готовится к волне беженцев из Украины. "Сейчас мы готовимся оказывать помощь беженцам из Украины. Это гуманитарная обязанность", - сказал глава Минобороны Румынии Василе Дынку.

При этом он отметил, что не ждет горячей войны России против Украины. "Мы не можем наверняка сказать, будет ли война в Украине, потому что, если бы они это сделали, расходы для России были бы очень высоки. Поэтому мы не ожидаем в этот момент горячей войны в Украине", - сказал Дынку.

В Киеве и Москве не видят причин для эвакуации

В Офисе президента Украины считают, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что если бы Госдеп США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны. Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

"Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным", - сказал он.

В МИД Украины заявили, что уважают решение об эвакуации дипломатов, но считают это "проявлением чрезмерного предостережения".

Вечером 24 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что война с Россией по сути началась после аннексии Крыма в 2014 году и продолжается уже восьмой год, "и если для политиков в Вашингтоне и других странах это новость, то для Украины это старые реалии".

Что же касается громких заявлений в западных СМИ о возможном скором начале военных действий со стороны России, то Данилов объясняет это в первую очередь крупными геополитическими процессами и внутриполитическими событиями, происходящими во многих странах мира.

Все это в совокупности могло способствовать тому, что мировое сообщество не только обратило наконец пристальное внимание на Украину, но и все больше стран готовы взять на себя обязательства по оказанию помощи Киеву в случае агрессии со стороны Москвы.

Данилов напомнил, что далеко не все страны разделяют опасения о нападении России, и в качестве примера привел страны ЕС, которые пока не рассматривают вопрос эвакуации своих посольств.

По его словам, любая дестабилизация обстановки в Украине, в том числе рассуждения в зарубежных СМИ о грядущей войне и отъезд иностранных дипломатов, играют лишь на руку Кремлю и подрывают экономику Украины.

На вопрос, что происходит сейчас у украинской границы, секретарь СНБО сказал, что число российских войск не увеличивается в том виде, о котором говорится в прессе.

"Есть ли у них там маневры - да, есть, но они были у них постоянно. Это их территория, они имеют право там мельтешить влево, вправо. Неприятно ли это для нас? Да, неприятно, но для нас это не новость. Если это на Западе для кого-то стало новостью, извините", - сказал он.

Данилов напомнил, что угроза со стороны России существует давно, и отчасти обвинил американцев в том, что они вовремя не дали понять Кремлю, чем может быть чревата агрессия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла "странным и неумным" решение об эвакуации. При этом она подтвердила, что некоторые родственники российских дипломатов уехали из Киева, объяснив это тем, что "так вообще бывает перед Новым годом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что ситуация с дипломатами "усугубляет информационную истерику и ведет к эскалации". Росту напряженности, по его словам, также способствует заявление НАТО о наращивании сил в Восточной Европе.

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