На ТЭС за неделю увеличились запасы угля

В аварийном ремонте сейчас находятся блок №6 Добротворской ТЭС и корпус блока №3 Трипольской ТЭС.

Запасы угля на складах теплоэлектростанций составляют 713,5 тыс. тонн в понедельник, 24 января, что на 4,7% больше, чем было на 17 января. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

"По состоянию на 24 января общие запасы угля на складах ТЭС составляют 713,5 тыс. тонн, в том числе газовый - 641,8 тыс. тонн и антрацитовый - 71,7 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

При этом на 17 января на складах ТЭС было 681,3 тыс. тонн угля.

В то же время на 24 января в аварийном ремонте находятся блок №6 Добротворской ТЭС и корпус блока №3 Трипольской ТЭС. По заявкам производителей из-за отсутствия топлива не могут работать 16 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 4,1 ГВт.

Отмечается, что за 17-23 января ТЭС произвели 119,6 млн кВт-часов электроэнергии, что на 0,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Доля ТЭС в покрытии погрузки составила 23%.

Напомним, что Украина резко увеличила добычу угля в начале года. За первые двадцать дней января на госшахтах добыли угля почти на 50% больше, чем годом ранее.

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