В Украине завтра начнут по-новому ловить нарушителей ПДД

Автомобили Фантом выезжают на полноценное патрулирование. Они оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств.

В Украине уже завтра патрулировать дороги начнут "фантомные" патрули. Об этом сообщает патрульная полиция в понедельник, 24 января.

"Друзья, завтра утром в 08:00 автомобили Фантом (PHANTOM) выезжают на полноценное патрулирование", - сказано в сообщении.

Новые автомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющими проводить измерения скорости как при движении самого Фантома, так и тогда, когда Фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в ​​базах данных.

Затем метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, где уже формируются постановления об административных правонарушениях.

При этом не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они могут фиксировать нарушения ПДД, происходящие впереди и позади служебного автомобиля.

Кроме того, а Фантоме патрулируют инспекторы, которые будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях.

Пока "фантомными" патрулями будут автомобили Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции, но в дальнейшем марки и модели авто не будут называть открыто, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

Напомним, что ранее в Украине на дорогах появились десять новых камер фиксации нарушений ПДД. Теперь будут автоматически фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

Появилась статистика нарушений ПДД в Украине за 2021 год

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