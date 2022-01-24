Украинцам заплатят за бустерную вакцинацию

Программу єПідтримка расширят - украинцы получат еще по 500 гривен в добавок к предыдущей тысяче, если сделают бустерную прививку.

Украинцы получат дополнительную выплату за бустерную вакцинацию. Расширение программы єПідтримка анонсировал президент Владимир Зеленский в понедельник, 24 января.

Украинцы после бустерной прививки смогут получить еще 500 гривен на карточку єПідтримка. Так власти хотят стимулировать вакцинированных украинцев делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.

"Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единым стандартом для всех развитых стран", - добавил Зеленский.

Он пояснил, что получить деньги за вакцинацию сейчас могут совершеннолетние украинцы после двух прививок от коронавируса.

Куда можно потратить средства:

билеты в театр, кино или на концерт;

абонемент в спортзал или фитнес-центр;

книги;

билеты на поезд и внутренние авиарейсы;

медикаменты (для людей от 60 лет).

Кроме того, уже в ближайшее время выплачивать "ковидную" тысячу начнут несовершеннолетним, а лекарства смогут покупать лица с инвалидностью.

Напомним, что ранее Омикрон распространился в 17 регионах Украины. Штамм Омикрон пока не является доминирующим в Украине. Заболеваемость растет три недели подряд.

Глава ВОЗ заявил о критическом этапе COVID-пандемии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet