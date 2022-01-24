Все стабильно. Как власть успокаивает страну

Власти просят украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику из-за возможного наступления России на Украину.

Напряжение из-за возможного военного нападения Россию на Украину растет. Западные страны эвакуируют семьи своих дипломатов и перестраивают авиарейсы в Украину, но отечественные власти уверяют, что поводов для паники нет. В понедельник, 24 января, прошло заседание СНБО, после которого чиновники вышли к СМИ с заявлениями о стабильной и контролируемой ситуации в стране.

Корреспондент.net собрал успокаивающие заявления властей.

Поводов для паники нет

Президент Владимир Зеленский в специальном видеообращении после заседания СНБО заявил, что “все под контролем, причины для паники нет… знаем о всем, готовы ко всему, верим в лучшее”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также попросил украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.

”Ситуация абсолютно контролируемая, для нас нет ничего нового в происходящем…

Украина наша одна, мы ее никому отдавать не собираемся и победа обязательно будет за нами. И в случае необходимости мы все станем бок о бок для того, чтобы защитить нашу страну", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что власти не видят никаких оснований для полномасштабного наступления на Украину со стороны РФ, а также "это невозможно сделать даже физически". То, что российские войска передвигаются по территории РФ – не новость, подчеркнул Данилов. Также по его словам, без внутренней дестабилизации "россиянам здесь делать нечего".

Экономика

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного и дезинформационного давления, и просит не паниковать.

"Кроме информационного, особенно дезинформационного давления, которые могут нанести дестабилизацию экономике, нет. На сегодняшний день один из самых высоких уровней золотовалютных запасов, 30 млрд и более 100 млн долларов на счетах золотовалютных запасов, что позволяет нам четко совместно с НБУ управлять ситуацией и стабильностью валютного курса на денежном рынке. Курс доллара на сегодняшний день 28,3, то есть есть валютный коридор, в котором он колеблется", - заявил Шмигаль.

Он добавил, что бюджет-2021 полностью был выполнен, а доходы выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

Относительно показателя экспорта-импорта премьер заявил, что рост экспорта товаров – на 38%, рост импорта – на 33%, а сальдо внешней торговли товарами составило -3,6 млрд долл., по его словам, сальдо втрое улучшилось.

По состоянию на 24 января на Едином казначейском счете в общей сложности 55 млрд 115 млн грн, из них 19 485 – это гривны и 35 млрд 630 млн – это валютный эквивалент, отметил премьер.

"Все основные крупные платежи скорее всего состоятся в сентябре месяце, к этому времени помесячная нагрузка по внешним выплатам абсолютно умеренная", - добавил он.

Энергетика

По итогам заседания СНБО заместитель председателя ОП Ростислав Шурма заявил, что ситуация в энергетике "является абсолютно стабильной и абсолютно контролируемой" и Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.

"Ситуация в энергетике абсолютно стабильна и абсолютно контролируема.

Что касается угля... За последние два месяца запасы на складах в нашей стране увеличились в три раза. На сегодняшний день на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тысяч тонн угля и еще около 280 тысяч тонн угля находятся разгруженные в наших портах", - сказал Шурма.

По его словам, более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы и контрактная компания продолжается.

"Ситуация с газом тоже абсолютно контролируемая. Уровень запасов газа на сегодняшний день составляет практически 12 млрд кубов, что является среднестатистическим уровнем практически за последние 10 лет работы.

Даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа", - заверил он.

Шурма добавил, что "никакого отключения света из-за отсутствия электроэнергии в системе или дефицита электроэнергии не было и не планируется в ближайшем году".

Он подчеркнул, что все обесточения, которые были в последнее время, связаны "исключительно с погодой, сильными ветрами, повреждением линий электропередач".

"Что касается атомной энергетики. На сегодняшний момент стабильно в работе у нас 14 из 15 атомных блоков, несущих нагрузку около 12,4 гигаватт. Планируем в течение ближайших 10 дней в зависимости от температурных режимов подключения 15-го блока и взять рекордную нагрузку по 13 гигаватт, чего никогда не было. Система работает с достаточно большим резервом", – резюмировал он.