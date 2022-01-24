Зеленский надеется на скорый конец пандемии COVID

Владимир Зеленский подчеркнул важность и эффективность вакцинации от коронавируса в защите здоровья людей.

ВОЗ и ученые прогнозируют, что 2022 год может станть последним для пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 января.

Зеленский подчеркнул, что вакцинация доказала свою эффективность и безальтернативность по защите здоровья людей от коронавируса. Согласно прогнозам ВОЗ и ученых, вероятно, пандемия может пойти на спад уже в этом году и никогда не вернется к прежним масштабам.

"Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых есть осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого нужен высокий уровень охвата прививок", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Омикрон распространился в 17 регионах Украины. Штамм Омикрон пока не является доминирующим в Украине. Заболеваемость растет три недели подряд.

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