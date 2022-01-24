Зарегистрировался и ушел: Порошенко не попал на допрос в ГБР

В Бюро поведение нардепа намерены расценивать как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в понедельник, 24 января, прибыл в Госбюро расследований на встречу со следователем, однако ушел из здания спустя семь минут. Об этом сообщили в ГБР.

В Бюро напомнили, что по решению суда подозреваемый должен прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда.

"Подозреваемый прибыл с опозданием и в 16:11 защитник Порошенко П.А. позвонил по телефону следователю и сообщил об их прибытии по вызову. Хотя следователь через 4 минуты уже был в холле помещения, однако ни подозреваемого Порошенко П.А., ни его защитников в здании уже не было", - уточнили в Бюро.

Как указано, следователь позвонил адвокату нардепа, но тот причин таких действий клиента не озвучил.

По данным ведомства, Порошенко прибыл на встречу в 16:07. В 16:11 его зарегистрировали в Журнале посетителей, а в 16:14 народный депутат покинул здание.

"Подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ДБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", - резюмировали в ДБР и отметили, что указанные факты могут расцениваться как ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей.

Напомним, ранее в Бюро заявили, что решением суда от 19 января Порошенко также обязан сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, однако он до сих пор этого не сделал.

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