Кулеба о новом кредите ЕС: Своевременная инвестиция

В МИД анонсировали, что ЕК начнет работу над второй долгосрочной программой макрофинансовой помощи для Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Евросоюзу за предоставление Киеву финпомощи в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила пресс-служба МИД.

"Благодарен Евросоюзу и Жозепу Боррелю за решение предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки. Это своевременная инвестиция в общую финансовую устойчивость. Украина и ЕС вместе работают над противодействием экономическим вызовам, возникающим через российскую эскалацию", - заявил глава ведомства.

Также в МИД анонсировали, что Европейская Комиссия начнет работу над второй долгосрочной программой макрофинансовой помощи для поддержки усилий Украины по модернизации.

Напомним, в Минфине сообщили, что новый кредит от Брюсселя планируют направить на поддержание финансовой устойчивости в Украине.

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