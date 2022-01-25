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СБУ разоблачила чиновника Николаевоблэнерго во взяточничестве
Один из руководителей АО Николаевоблэнерго разоблачен на схеме вымогательства неправомерной выгоды от физических и юридических лиц. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в Службе безопасности Украины.
Как указано, СБУ задокументировала факт требования чиновником взятки с местного предпринимателя - за деньги подозреваемый "гарантировал" беспрепятственное согласование проектной документации по подключению коммерческого объекта к Объединенной электросети.
Незаконную схему чиновник реализовал с помощью представителя аффилированной фирмы, который выступил в роли посредника.
Обоих злоумышленников разоблачили после передачи всей суммы взятки, размер которой не называется. Однако в результате обысков по местам работы и проживания чиновника было обнаружено более 100 тысяч долларов.
Открыто уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК). Решается вопрос по уведомлению организаторам схемы о подозрении и избрании судом меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: СБУ разоблачила чиновника Николаевоблэнерго во взяточничестве
Как сообщалось, в Одесской области на взятке задержали руководительницу одного из управлений горсовета города Южный. Чиновница требовала "откат" у победителя тендера на ремонт систем электроснабжения жилого дома.
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