В Украине с 1 марта повысят пенсии и соцвыплаты

Предлагается определить индексацию на 14% размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.

Министерство социальной политики подготовило проект постановления, который предусматривает повышение ряда пенсий и социальных выплат с 1 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагается определить индексацию на 14% размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей. После индексации выплаты составят для лиц в возрасте 75-80 лет - 456 грн; лиц в возрасте 80+ – 570 грн.

Так, предусматривается проиндексировать на 14%

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не меньше 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн)

пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн)

минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн)

другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Кроме того, предлагается установить доплату лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн в месяц и повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью І группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2200 до 2300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, которые не имеют полного стажа, увеличить на 166 грн - до 2100 грн.

Размер государственной помощи для получателей пособия на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье предлагают увеличить на 400 грн (с 1700 грн до 2100 грн).

Также на 166 грн (с 1934 грн до 2100 грн) планируется повышение для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь.

Напомним, пенсионерам старше 70 пообещали повышение минимальной пенсии.

Средний размер пенсии за год вырос на 13,8%

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