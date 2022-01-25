В Украине около 2,9 млн человек нуждаются в международной помощи - ООН

ООН разработала План гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине, который предусматривает оказание помощи 1,8 миллионам человек.

В Украине около 2,9 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что в основном это люди, пострадавшие от конфликта на востоке и проживающие на территориях, которые неподконтрольны правительству.

В конце прошлого года ООН разработала План гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине, который предусматривает оказание помощи 1,8 миллионам человек. Для его реализации нужно 190 миллионов долларов.

В новом плане предусмотрена деятельность по оказанию помощи в сфере образования, по снабжению населения продуктами питания, обеспечению их социальной помощью, услугами в сфере санитарии и жильем.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик выступил на брифинге в Нью-Йорке с заявлением, в котором сказано, что гуманитарное сообщество стремится поддерживать народ Украины и решать существующие и потенциальные потребности.

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило очередной гуманитарный груз на территорию Донбасса.

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