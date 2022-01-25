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Зеленский записал видеообращение в свой день рождения
Президент Украины Владимир Зеленский в свой день рождения записал видеообращение к украинцам. Его опубликовала пресс-служба президента во вторник, 25 января.
Зеленский напомнил, что завтра в Париже состоится встреча нормандских советников, однако отметил, что "розовых очков нет".
"В режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно. И чтобы все вы были здоровы!" - заверил Зеленский.
Напомним, что ранее Зеленский назвал единство основой успеха украинцев. Президент призвал граждан выполнить свой долг перед будущими поколениями - сохранить независимость и соборность Украины.
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