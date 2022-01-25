Украина планирует увеличить импорт газа из Венгрии

Операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня.

Гарантированные мощности для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину продлены до 30 сентября 2022 года. Об этом договорились компания Оператор газотранспортной системы Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ, сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Отмечается, что заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах.

Соглашение пока действует в тестовом режиме, но операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня.

Как рассказал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, с 1 января 2022 года увеличены гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыт доступ к новым источникам природного газа, в том числе к терминалу СПГ на о. Крк в Хорватии.

"Сейчас, как никогда, мы видим свою задачу в расширении возможностей для доступа украинских импортеров к различным маршрутам и источникам происхождения природного газа с целью стабилизации ситуации в Украине, при всех сценариях поведения Газпрома", - отметил Макогон.

Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет транспортировать до 8 млн куб. м природного газа ежесуточно (2,9 млрд куб. м в год) из Венгрии в Украину.

Ранее сообщалось, что в январе транзит газа через Украину рекордно упал.

Газпром увеличил транзит через Украину - СМИ

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