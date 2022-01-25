Журналисты нашли сумчанина, вакцинировавшегося 27 раз

Мужчина утверждает, что после всех прививок чувствует себя хорошо, и намерен продолжить вакцинироваться.

Журналисты разыскали жителя Сум, который вакцинировался от коронавируса 27 раз. Об этом сообщает Сегодня во вторник, 25 января.

Как выяснилось, сумчанин Алексей ездит по Украине и вакцинируется всеми препаратами от COVID.

При этом сумчанин уверяет, что после всех вакцин чувствует себя хорошо и будет еще вакцинироваться - говорит, что его цель 30 прививок.

В свою очередь медики говорят, что мужчина обошел систему: он "мигрирует" из одной области в другую и делает очередные вакцины. Выяснилось, что в системе Helsi, куда вносят данные о вакцинации, никаких предохранителей на подобный случай нет. Однако сформировать пациенту сертификат с десятком прививок не получится.

"Это скорее всего вызовет ошибку при формировании сертификата о вакцинации", – пояснил директор сервиса Helsi Евгений Донец.

Ранее МОЗ подсчитал, сколько жизней спасла вакцинация. Процесс иммунизации от коронавируса в Украине начался почти год назад. Вакцина спасла 18 тысяч жизней, говорит министр Виктор Ляшко.

Также сообщалось, что украинцам заплатят за бустерную вакцинацию. Программу єПідтримка расширят - украинцы получат еще по 500 гривен в добавок к предыдущей тысяче, если сделают бустерную прививку.

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