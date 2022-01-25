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Журналисты нашли сумчанина, вакцинировавшегося 27 раз
Журналисты разыскали жителя Сум, который вакцинировался от коронавируса 27 раз. Об этом сообщает Сегодня во вторник, 25 января.
Как выяснилось, сумчанин Алексей ездит по Украине и вакцинируется всеми препаратами от COVID.
При этом сумчанин уверяет, что после всех вакцин чувствует себя хорошо и будет еще вакцинироваться - говорит, что его цель 30 прививок.
В свою очередь медики говорят, что мужчина обошел систему: он "мигрирует" из одной области в другую и делает очередные вакцины. Выяснилось, что в системе Helsi, куда вносят данные о вакцинации, никаких предохранителей на подобный случай нет. Однако сформировать пациенту сертификат с десятком прививок не получится.
"Это скорее всего вызовет ошибку при формировании сертификата о вакцинации", – пояснил директор сервиса Helsi Евгений Донец.
Ранее МОЗ подсчитал, сколько жизней спасла вакцинация. Процесс иммунизации от коронавируса в Украине начался почти год назад. Вакцина спасла 18 тысяч жизней, говорит министр Виктор Ляшко.
Также сообщалось, что украинцам заплатят за бустерную вакцинацию. Программу єПідтримка расширят - украинцы получат еще по 500 гривен в добавок к предыдущей тысяче, если сделают бустерную прививку.
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