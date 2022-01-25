Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,26 гривен за литр, на бензин А-95 - 32,14 гривен за литр, на дизельное топливо - 31,41 гривен за литр.

В Украине во вторник, 25 января, резко увеличились розничные цены на бензин и дизтопливо. При этом стоимость автогаза не изменилась. Это следует из данных мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Так, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,26 гривен за литр (+0,51 гривен), на бензин А-95 - 32,14 гривен за литр (+0,47 гривен), на дизельное топливо - 31,41 гривен за литр (+0,55 гривен), на автогаз - 18,96 гривен за литр (0,00 гривен).

Такое подорожание произошло после того, как Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены для бензина были повышены на 1,33 гривен с 27,92 гривен до 29,25 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,68 гривен с 25,16 гривен до 26,84 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 34,25 гривен за литр, дизельного топлива - 33,84 гривен за литр.

Cмотрите фотогалерею: На АЗС резко подорожали дизтопливо и бензин

Ранее сообщалось, что в Украине за год автогаз подорожал на 50%. При этом бензин А-92 подорожал на 24%, а дизельное топливо - на 23%.

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