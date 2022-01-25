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В Украину прибыли сотни Javelin из США
В аэропорт Борисполь прибыл третий американский самолет с летальным оружием из пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов. В часности, Украина получила 300 Javelin. Об этом вечером в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Эта помощь, включающая около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ также напомнили, что президент США Джо Байден сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Киеву гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.
Также в сообщении приводятся слова временной поверенной в делах США Кристины Квин, которая подчеркнула, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры на стороне Украины и работают вместе, чтобы ускорить предоставление безопасности помощи Украине.
Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников анонсировал четвертую партию помощи от США.
Ранее США одобрили передачу Украине властями Эстонии, Литвы и Латвии оружия американского производства - Javelin и зенитно-ракетных систем Stinger.
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