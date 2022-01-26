МИД Украины вызвало хорватского посла после заявлений Милановича

Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, заявили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Хорватии в Украине Аницу Джамич после заявлений президента Зорана Милановича по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях угрозы нападения России. Об этом вечером в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубокое разочарование словами Милановича, а также до сведения посла была доведена позиция Киева об их неприемлемости.

"Хорватский президент продемонстрировал пренебрежительное и неблагодарное отношение за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - говорится в сообщении.

При этом в МИДе подчеркнули, что Киев высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, а также рассчитывает на поддержку на пути Украины к ее европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что Хорватия грозит отозвать из НАТО своих солдат. Президент Зоран Миланович заявил, что Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех своих солдат.

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