Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Донбасс

Министры иностранных дел планируют побывать на линии соприкосновения на Донбассе в феврале.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский посоветовал гражданам своей страны не ездить в приграничные районы Украины. Эвакуация чешских дипломатов пока не планируется. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Idnes.

"Мы изучаем все кризисные механизмы, и с прошлой недели собирается рабочая группа для оценки соответствующей информации", - сказал он.

Липавский добавил, что хочет поехать в Украину, чтобы выразить свою поддержку стране. Он планирует визит 7 и 8 февраля. Министр вылетит в Украину специальным рейсом из столицы Словакии Братиславы, где к нему присоединятся его коллеги из Австрии и Словакии - Александр Шалленберг и Иван Корчок. Они хотят посетить линию соприкосновения на востоке Украины.

Липавский добавил, что Чехия по-прежнему верит в дипломатическое решение кризиса и поддерживает все дипломатические действия. При этом он добавил, что его страна готова к антироссийским санкциям.

Также он напомнил о том, что Чехия планирует безвозмездно передать Украине вооружение. Помимо этого, Чехия не исключает отправку военных в Украину. Министр обороны этой страны подтвердила, что планируется направить снаряды для артиллерии калибра 152 мм.

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