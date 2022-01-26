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Сутки в ООС: Боевики нарушили "тишину" 5 раз, есть раненые

Ранения получили двое военнослужащих, один из них находится в состоянии средней тяжести.
 |  Автор: Иван Кузенко
Сутки в ООС: Боевики нарушили "тишину" 5 раз, есть раненые
Иллюстрированное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 25 января, боевики 5 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Есть раненые. Подробности об обстановке в регионе передает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook

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Так, по имеющимся данным, около Авдеевки оккупанты стреляли из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. 

В это же время в направлении Марьинки обстрелы велись из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А у Широкино — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

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Также на окраинах Пищевика боевики запускали беспилотник, с помощью которого было совершено сбрасывание выстрелов ВОГ-17. 

В результате действий противника двое украинских военнослужащих получили ранения. Один находится в медучреждении в удовлетворительном состоянии, а второй — в состоянии средней степени тяжести. 

Отмечается, что на действия оккупантов ВСУ отвечали ответным огнем, заставив их прекратить обстрелы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыла новая партия летального оружия от США.

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