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Ермак опроверг информацию о прямых переговорах с "Л/ДНР" - СМИ

Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет, подчеркнул глава ОП. Встречи советников носят консультационный характер.
Ермак опроверг информацию о прямых переговорах с "Л/ДНР" - СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию немецких СМИ о том, что в среду, 26 января, в Париже на переговорах советников лидеров "Нормандского формата" якобы будет согласована дата прямых переговоры властей Украины с представителями "Л/ДНР", сообщает РБК-Украина.

"Позиция Украины является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет", - заявил Ермак.

По его словам, сейчас конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет. Глава ОП подчеркнул, что Украина планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

Он добавил, что встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

Ермак и Салливан обсудили вызовы безопасности

Ранее стало известно, что советники "нормандской четверки" подтвердили участие в саммите.
 

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