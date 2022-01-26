В Украине сделали свыше 30 млн прививок от COVID

С начала вакцинальной кампании привито 15,2 млн человек, из них получили две дозы – 14,5 млн.

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 30 млн прививок от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 26 января.

Так, за минувшие сутки вакцины ввели для 81 736 человек, что существенно превышает показатель за понедельник. Первую дозу получили 29 929 украинцев, вторую – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную – 22 195 человек.

Прививки проводили 985 мобильных бригад по иммунизации, 3 227 пунктов прививок и 435 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 60 608. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 12 242, Moderna – 7 371 и AstraZeneca – 1 515.

С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.

Напомним, МОЗ подсчитал, сколько жизней спасла вакцинация. Процесс иммунизации от коронавируса в Украине начался почти год назад.

Также сообщалось, что журналисты нашли сумчанина, вакцинировавшегося 27 раз. Мужчина говорит, что его цель – 30 прививок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet