Сбитый блогерами на Porsche рассказал о ДТП

Мужчина, передвигавшийся на моноколесе, и сбитый компанией блогеров находился в состоянии шока и сразу не вызвал полицию.

Мужчина на моноколесе, сбитый блогерами на Porsche, рассказал подробности аварии. Молодые люди пообещали ему заплатить, однако не сделали это. Пострадавший намерен обращаться в полицию, сообщает ТСН.

Мужчина рассказал, что его сбили, когда он возвращался домой. По проезжей части он передвигался, так как закончилась пешеходная зона. При этом, подчеркнул пострадавший, он был в полной экипировке и не заметить его было просто невозможно.

Компания блогеров после того, как сбила его, остановилась только метров через 300.

"Подбежали, спросили, все ли в порядке. Взяли карту, пообещали сбросить (деньги, - ред.) и уехали. Не заплатили. Они просто воспользовались моим шоковым состоянием и исчезли", - рассказал пострадавший.

Он обратился к врачам и задокументировал травмы. Теперь мужчина собирается написать заявление в полицию. На вопрос, почему сразу не вызвал правоохранителей, ответил, что находился в шоковом состоянии.

"Если я промолчу, не будут наказаны такие люди и ситуация будет повторяться. Я даже не хочу думать, что было бы, будь я без защиты", - добавил пострадавший в ДТП.

Напомним, ДТП произошло вчера ночью. Блогеры пили алкоголь в Porshe, катаясь по городу. В какой-то момент водитель не учел дорожную ситуацию и наехал на парня на моноколесе. Молодые люди сняли происшествие на видео и сами выложили его в соцсети. Они заявили, что якобы заплатили на месте пострадавшему и у него к ним нет претензий.

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