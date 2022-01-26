В Днепре из-за халатности таможенников государство потеряло 145 млн грн

В служебной халатности подозревают трех сотрудников Днепровской таможни.

В Днепре трем сотрудникам Днепровской таможни сообщили о подозрении в служебной халатности, в результате которой государство понесло убытки в размере более 145 млн гривен. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По версии досудебного следствия, во время таможенного оформления ввезенных в Украину нефтепродуктов под видом газового конденсата инспекторы Днепровской таможни не проконтролировали правильность классификации товара и выпустили его в свободное обращение без оплаты акциза.

В результате таких действий государство понесло убытки в размере более 145 млн гривен.

По данному факту следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что главный инспектор Запорожской таможни нанес государству убытки в размере 42 млн гривен.

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