- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Украина и Нидерланды против РФ: ЕСПЧ начинает слушания
Европейский суд по правам человека в среду, 26 января, начинает слушания по трем межгосударственным заявлениям о событиях на Донбассе. Дело является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ, пишет Европейская правда.
В Страсбурге будут решать, есть ли у ЕСПЧ "юрисдикция" рассматривать события, которые касаются временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с апреля 2014 года.
Данные устные слушания важны. После них суд сможет перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях России против прав человека на Донбассе, а также заявления Нидерландов об сбитии в июле 2014 пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17, когда погибли 298 человек.
Украинская делегация будет доказывать существование "административной практики" Российской Федерации относительно нарушений Конвенции по правам человека и Протоколов в течение всего периода оккупации части территории Донетчины и Луганщины с апреля 2014 года.
Процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, когда-либо рассматриваемым ЕСПЧ.
Напомним, эти слушания должны были пройти 24 ноября. Однако ЕСПЧ перенес их на 26 января.
Как сообщалось ранее, в Нидерландах заподозрили РФ в запугивании адвокатов по делу MH17. Несколько адвокатов сообщили о слежке, которую связали со своей профессиональной деятельностью.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet