Украина и Нидерланды против РФ: ЕСПЧ начинает слушания

После слушаний суд сможет перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях РФ на Донбассе и заявления Нидерландов об уничтожении рейса MH17.

Европейский суд по правам человека в среду, 26 января, начинает слушания по трем межгосударственным заявлениям о событиях на Донбассе. Дело является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ, пишет Европейская правда.

В Страсбурге будут решать, есть ли у ЕСПЧ "юрисдикция" рассматривать события, которые касаются временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с апреля 2014 года.

Данные устные слушания важны. После них суд сможет перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях России против прав человека на Донбассе, а также заявления Нидерландов об сбитии в июле 2014 пассажирского самолета Malaysia Airlines рейса MH17, когда погибли 298 человек.

Украинская делегация будет доказывать существование "административной практики" Российской Федерации относительно нарушений Конвенции по правам человека и Протоколов в течение всего периода оккупации части территории Донетчины и Луганщины с апреля 2014 года.

Процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на Донбассе и по объему доказательств и количеству нарушений является самым масштабным делом, когда-либо рассматриваемым ЕСПЧ.

Напомним, эти слушания должны были пройти 24 ноября. Однако ЕСПЧ перенес их на 26 января.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах заподозрили РФ в запугивании адвокатов по делу MH17. Несколько адвокатов сообщили о слежке, которую связали со своей профессиональной деятельностью.

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