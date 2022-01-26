Появилось видео зимних испытаний РК Нептун

В ходе тестов была проверена работа гидравлики ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун в зимних полевых условиях.

В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун на шасси Tatra в зимних условиях. Об этом сообщает Defense Express.

Сообщается, что государственное Киевское конструкторское бюро Луч совместно с компанией УкрИннМаш приступили к ходовым испытаниям первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса Нептун.

Опубликовано видео УСПУ-360 на шасси Tatra T 815 8х8, на котором пусковая установка переводится в боевое положение.

В ходе тестов была проверена работа гидравлики в зимних полевых условиях

Уточняется, что в отличие от комплекса, проходившего государственные испытания на шасси КрАЗ, серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra.

Ранее сообщалось, что для защиты южной границы Украины будут переданы береговые ракетные комплексы Нептун.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet