Полиция опровергла информацию о смерти одного из участников SaveФОП

Потерявшему сознание участнику движения SaveФОП оказали необходимую помощь полицейские, а потом он с товарищем ушел, утверждают в МВД.

Пострадавший во время вчерашних стычек с правоохранителями у Верховной Рады предприниматель скончался. Ранее сообщалось, что мужчина пропал без вести. Об этом заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич.

"Полиция ждет экспертизы, от чего умер участник акции. Результаты экспертизы могут быть искажены, есть информация, что его полиция била по голове", - сообщается в Telegram-канале SaveФОП.

Напомним, в сети появилось видео, как полицейские оказывают помощь мужчине без признаков жизни.

Тем временем в МВД заявили, что информация о смерти одного из участников акции возле Верховной Рады не соответствует действительности.

"На странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что во время акции протеста участники акции вели себя агрессивно, пытались прорвать полицейский кордон и попасть на территорию Рады.

"При этом они устроили толкотню, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в сторону правоохранителей камни и другие предметы. На требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировали. Чтобы прекратить правонарушения, правоохранители оттеснили участников акции и наиболее активных доставили в управление полиции", - добавили в полиции.

В отделение доставили 63 участника акции, 38 из которых являются физическими лицами-предпринимателями.

Также сообщается, что в результате столкновения 18 полицейских получили телесные повреждения, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

К медикам с телесными повреждениями обратились трое участников акции. У одной женщины диагностирован перелом предплечья и трех ребер.

По фактам происшествий возле Верховной Рады начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Напомним, 25 января в Киеве прошла массовая акция протеста SaveФОП. Участники SaveФОП требовали сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены использования РРО физическими лицами-предпринимателями.



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