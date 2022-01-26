ГБР вызвало на допрос Порошенко

Порошенко выполнил решение суда в части передачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января, отметили в бюро.

Бывший президент, лидер парти Европейская солидарность Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований на 31 января. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 26 января.

"В следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11.00 31 января 2022 года", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что Порошенко выполнил решение суда в части передачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января "уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда" и призвали политика "прекратить манипулировать общественным мнением".

"Кроме того, на 16:00 в этот же день Петр Порошенко был вызван в следственный ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что их будто бы в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут", – добавили в бюро.

В ГБР напомнили, что Порошенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о госизмене и содействие деятельности террористической организации (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 УК Украины).

Как известно, 19 января Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил на него ряд обязанностей.

После этого генеральный прокурор Ирина Венедиктова пообещала обжаловать такое решение суда. Апелляция уже подана. Прокуроры настаивают на аресте Порошенко с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.

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