Химатака и геноцид. Новая пропаганда Кремля

Москва активизирует пропагандистскую войну на фоне напряженности в отношениях с Киевом. Дезинформация включает заявления о том, что силы НАТО и Украины готовятся атаковать русскоязычных жителей нашей страны.

С началом очередного витка российско-украинского конфликта в прессе и социальных сетях появляется все больше сообщений, в которых Украина обвиняется в заговоре с целью геноцида этнических русских. Так, в одном из роликов, распространяемых подконтрольным Кремлю телеканалом, Путин говорит, что события на востоке Украины "похожи на геноцид". А издание News Front, которое Госдеп США назвал средством распространения дезинформации, опубликовало статью, где утверждалось, что Соединенные Штаты не считают массовые убийства геноцидом. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Явный всплеск

С тех пор как мир узнал о наращивании российских войск у границ Украины в конце прошлого года, Москва и ее онлайн-армия союзников перестали прибегать к старым аргументам о западноукраинских нацистах и сфокусировалась на новой риторике: геноцид этнических русских.

Пропагандистские СМИ обвиняют Вашингтон в использовании марионеточных сил для подготовки химической атаки и заявляют, что запланированная Россией военная операция направлена на защиту этнических русских и упреждение действий НАТО.

Представители американской разведки заявили, что Россия генерирует постоянный поток дезинформации об Украине еще с 2014 года, но в последние два месяца заметен сильный всплеск, пишет The New York Times.

Технологическая фирма Logically - британская компания, которая помогает правительствам и бизнесу бороться с дезинформацией, - отслеживает связанные с Россией аккаунты в социальных сетях, таких как странички RT и Sputnik, а также аккаунты российских чиновников в Twitter.

По данным компании, число сообщений и статей, в которых некоторые украинцы представлены неонацистами, резко увеличилось с начала ноября. А поддерживаемая Москвой информационная кампания с обвинениями США в планировании химической атаки заметно активизировалась с 21 декабря.

Обеспечить поддержку

Большая часть пропаганды нацелена на внутреннюю аудиторию России и на промосковских украинцев, рассказал Брайан Мерфи, вице-президент по стратегическим операциям Logically. По его словам, Россия хочет убедиться, что в случае вторжения в Украину ей обеспечена поддержка русскоязычных жителей страны, пока ее танки и артиллерия будут катиться по полям или сносить дома.

"В Украине осталось очень мало тех, кто не определился со своей позицией, - отмечает Мерфи. - Они пытаются усилить поддержку в оккупированных сепаратистами регионах Украины и внутри России".

Но пропаганда может легко выйти за пределы русскоязычной аудитории.

Представители разведки заявили, что, хотя Россия вряд ли изменит мнение многих в Европе, ее послания пользуются большей популярностью в Южной Америке и Африке, где люди уже не понимают, какая страна несет ответственность за украинский кризис.

По словам Мерфи, подобно своим попыткам разделить американский электорат в 2016 году, разжигая дебаты о расизме, оружии и других спорных вопросах, Россия пытается усилить противостояние в Украине, что обеспечит ей тактическое преимущество.

Государственный департамент США заявил в информационном бюллетене, опубликованном на прошлой неделе, что большая часть дезинформации повторяет старые темы, такие как представление России жертвой действий США, изображение западных обществ на грани краха, потому что они отошли от традиционных ценностей, и описание Вашингтона как сторонника революций в регионе.

Исследователи отследили аналогичные темы, исходящие от российских аккаунтов, в том числе рост числа сообщений, утверждающих, что силы НАТО и Киев готовятся атаковать русскоязычное население Украины. Обвинения в интервенции НАТО в Украину впервые достигли пика в конце декабря, а затем резко возросли в середине января, сообщает Logically.

Скоординированная кампания

Мерфи, бывший глава разведывательного отдела Министерства внутренней безопасности, отмечает, что заявления о вмешательстве НАТО в дела Украины уже давно являются стандартной линией атаки Москвы.

Хотя часто бывает трудно отследить, откуда берется тот или иной фрагмент дезинформации, исследователи видят, когда многочисленные российские аккаунты начинают продвигать один и тот же нарратив. "Это похоже на скоординированную кампанию, - поясняет Мерфи. - Они выходят примерно в одно и то же время с похожими сообщениями".

Заявление о том, что США готовят химическую атаку, первоначально было сделано министром обороны России. Но эксперты по дезинформации отслеживали, как различные аккаунты разгоняли его.

Версии заявления были распространены как государственными СМИ, так и веб-сайтами, которые, по данным правительства США, используются российскими спецслужбами, - такими, как News Front и Фонд стратегической культуры, говорит Брет Шафер, глава группы по манипулированию информацией в Альянсе за обеспечение демократии, который отслеживает дезинформацию и другие действия, направленные на подрыв демократических правительств. По его словам, любопытно было отслеживать время публикации сообщений.

Спустя несколько недель после появления сообщений в декабре американские официальные лица заявили, что операция под чужим флагом, проведенная Россией, может быть использована в качестве предлога для ввода войск в Украину во имя защиты русскоязычного населения.

"Вероятно, можно было бы рассматривать российские сообщения в прошлом месяце как попытку замутить воду перед их собственной надвигающейся операцией, - отмечает Шафер. - Или, говоря классическими пропагандистскими терминами, обвинять других в том, в чем вы сами виноваты".

Создать внешнего врага

Лариса Дорошенко, исследователь из Северо-восточного университета, говорит, что российская тактика дезинформации в Украине использовала как сфальсифицированные истории, так и те, которые были правдивы, но не имели отношения к текущим событиям, чтобы исказить события или скрыть истинные намерения.

Доктор Дорошенко изучала российскую дезинформацию о продемократических протестах 2014 года в Украине и выяснила, что уже тогда Москва использовала различные средства для продвижения своих историй.

"Мы ориентируемся на социальные сети, но это мультиплатформенный подход, - сказала она. Это и социальные сети, и так называемые новостные сайты - пропагандистские ресурсы, которые якобы обращаются к обычным людям".

По словам доктора Дорошенко, Путин захватил Крым тайком. Но наращивание войск возле границ Украины было каким угодно, но не тайным.

Эксперт считает, что развертывание российских войск и угрозы Украине могут быть направлены как на разжигание националистических настроений, так и на приглушение внутренней критики действий Путина по закрытию правозащитных организаций, таких как Мемориал, или групп, связанных с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.

"Если можно создать внешнего врага, то все эти вопросы о том, что происходит с гражданским обществом в России, уже не так важны", - пояснила Дорошенко.

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