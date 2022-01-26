Предприятие Заря-Машпроект переходит на спецрежим работы из-за цен на газ

Через каждые 45 минут работы предусмотрены 15-минутные перерывы. Рабочие будут их проводить в специально отапливаемых помещениях.

Производственные подразделения николаевского госпредприятия Заря-Машпроект переходят на специальный режим работы в холодный период года. Спецрежим вводится временно и на производственный план не повлияет, сообщает пресс-служба предприятия.

"Из-за высоких цен на газ предприятие не может обеспечить полноценное отопление помещений существующей отопительной системой и обеспечить необходимые микроклиматические условия в подразделениях. Поэтому временно устанавливается внутрисменный режим труда и отдыха, предусматривающий 15-минутные перерывы для обогрева через каждые 45 минут работы", - говорится в сообщении.

Для этого в определенных помещениях будут установлены дополнительные электронагревательные приборы, которые создадут комфортные температурные условия для работников.

Как сообщалось ранее, Нафтогаз переведет ТЭЦ на биотопливо для сокращения потребления газа. Для производства тепла будут использовать опилки, солому или специально переработанный мусор.

До этого стало известно, что производителям хлеба ограничат цены на газ. Профильная ассоциация предупредила о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за цен на газ.

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