Штрафы для ФОПов отсрочат - Стефанчук

Спикер ВР Руслан Стафанчук заявил, что законопроект о временной отмене штрафов за отсутствие РРО будет подан до конца дня.

Парламент планирует отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Об этом заявил спикер ВР Руслан Стафанчук после совещания с лидерами фракций, пишет РБК-Украина.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившие РРО при условии, что они установят", - сказал Стефанчук.

Отмечается, что соответствующий законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций. За нарушение использования кассовых аппаратов предусматриватся штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.

Как сообщалось ранее, под Верховной радой продолжается акция ФОПов с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.

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