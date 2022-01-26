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Штрафы для ФОПов отсрочат - Стефанчук
Парламент планирует отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Об этом заявил спикер ВР Руслан Стафанчук после совещания с лидерами фракций, пишет РБК-Украина.
"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившие РРО при условии, что они установят", - сказал Стефанчук.
Отмечается, что соответствующий законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Напомним, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций. За нарушение использования кассовых аппаратов предусматриватся штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.
Как сообщалось ранее, под Верховной радой продолжается акция ФОПов с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.
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