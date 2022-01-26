Ермак заявил о разблокировании "Нормандии"

Это мощный сигнал готовности всех сторон к мирному урегулированию, подчеркнул глава Офиса президента.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 26 января.

"Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров нормандского формата. Наконец-то удалось разблокировать этот формат – и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины", – написал Ермак в своем Twitter в среду.

Накануне стало известно, что все участники встречи политических советников лидеров нормандской четверки подтвердили свое участие в саммите в Париже 26 января.

Как сообщалось, встреча политических советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января в Париже.

Ранее в среду Ермак опроверг информацию немецких СМИ о том, что в Париже якобы будет согласована дата прямых переговоров властей Украины с представителями "Л/ДНР".

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