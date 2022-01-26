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Защищал права одесситов: нардеп Дмитрук прокомментировал драку в горсовете
Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук после драки и дебоша в Одесском горсовете приостанавливает работу в объединении Разумна политика Дмитрия Разумкова. Об этом Дмитрук сообщил в Facebook.
"Вся моя деятельность в Одессе всегда была направлена на защиту простых людей. Я всегда боролся с беспределом и незаконной застройкой нашей Одессы! Я не боялся воевать против земельной мафии, которая уже который год пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря. Именно с этой целью я приехал вчера на заседание земельной комиссии, но меня и мою команду, журналистов пытались не пустить", - написал нардеп в соцсети.
По словам нардепа, устроенным им дебошом он "защищал права одесситов единственно доступным способом".
Дмитрук отметил, что ждет расследования инцидента и приостанавливает свою деятельность в межфракционном объединении Разумна политика.
"Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", - пояснил Дмитрук.
Также народный избранник извинился за свои действия.
Напомним, инцидент произошел 25 января. Артем Дмитрук заявил, что его якобы не пустили на нелегитимную земельную комиссию в Одесском горсовете, поэтому он с помощниками прорывался силой. В результате инцидента с Артемом Дмитруком пострадали четыре человека, включая 70-летнего мужчину, на которого нардеп упал.
Ранее Дмитрук вмешался в драку из-за застройки территории в Одессе. Свой поступок он назвал вынужденным шагом.
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