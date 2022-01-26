Защищал права одесситов: нардеп Дмитрук прокомментировал драку в горсовете

Нардеп извинился за свои действия и сообщил о приостановке деятельности в партии экс-спикера Разумкова.

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук после драки и дебоша в Одесском горсовете приостанавливает работу в объединении Разумна политика Дмитрия Разумкова. Об этом Дмитрук сообщил в Facebook.

"Вся моя деятельность в Одессе всегда была направлена на защиту простых людей. Я всегда боролся с беспределом и незаконной застройкой нашей Одессы! Я не боялся воевать против земельной мафии, которая уже который год пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря. Именно с этой целью я приехал вчера на заседание земельной комиссии, но меня и мою команду, журналистов пытались не пустить", - написал нардеп в соцсети.

По словам нардепа, устроенным им дебошом он "защищал права одесситов единственно доступным способом".

Дмитрук отметил, что ждет расследования инцидента и приостанавливает свою деятельность в межфракционном объединении Разумна политика.

"Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", - пояснил Дмитрук.

Также народный избранник извинился за свои действия.

Скриншот

Напомним, инцидент произошел 25 января. Артем Дмитрук заявил, что его якобы не пустили на нелегитимную земельную комиссию в Одесском горсовете, поэтому он с помощниками прорывался силой. В результате инцидента с Артемом Дмитруком пострадали четыре человека, включая 70-летнего мужчину, на которого нардеп упал.

Ранее Дмитрук вмешался в драку из-за застройки территории в Одессе. Свой поступок он назвал вынужденным шагом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet