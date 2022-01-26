Почта

Встреча советников Нормандии стартовала в Париже

Переговоры советников лидеров Украины, России, Франции и Германии проходят в Елисейском дворце.
Встреча советников Нормандии стартовала в Париже

В Париже в среду, 26 января, началась встреча политических советников лидеров стран нормандского формата, сообщает ТАСС.

Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию - замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. 

По прилету в Париж Ермак заявил, что эта встреча свидетельствует о разблокировании работы в нормандском формате.

Напомним, 6 января в РФ состоялись переговоры нормандских советников, но без участия Украины. В РФ конкретных результатов переговоров пока не видят.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK