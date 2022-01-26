Встреча советников Нормандии стартовала в Париже

Переговоры советников лидеров Украины, России, Франции и Германии проходят в Елисейском дворце.

В Париже в среду, 26 января, началась встреча политических советников лидеров стран нормандского формата, сообщает ТАСС.

Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию - замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По прилету в Париж Ермак заявил, что эта встреча свидетельствует о разблокировании работы в нормандском формате.

Напомним, 6 января в РФ состоялись переговоры нормандских советников, но без участия Украины. В РФ конкретных результатов переговоров пока не видят.

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