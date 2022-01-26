МОН рекомендовал отправить школы на дистанционку

Образовательный процесс в средних школах с использованием технологий дистанционного обучения должен продлиться не менее двух недель, считают в министерстве.

Министерство образования и науки рекомендует ввести для учащихся 5-11 классов дистанционное обучение в связи со стремительно растущим показателем заболеваемости коронавирусом COVID-19 в некоторых регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 25 января.

"Министерство образования и науки Украины направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса", – говорится в сообщении.

В частности, министерство рекомендует организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель.

Также в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуется организовать переход на обучение по дистанционной или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий.

Кроме того, в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего образования разрешается", – говорится в сообщении.

Что касается высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений, военных колледжей сержантского состава, профессиональных колледжей со специфическими условиями обучения, то они организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых находятся.

В то же время детсады и начальные классы могут продолжить работу в обычном режиме.

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего общего образования разрешается", – добавили в МОН.

Напомним, за минувшие сутки в Украине число заболевших коронавирусом превысило 24 тысячи. При этом позавчера заболели более 19 тысяч украинцев

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