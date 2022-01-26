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Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса

Это лекарство используют, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса

В Украине зарегистрировали Молнупиравир - препарат для экстренного применения при лечении коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что это лекарство используют, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариды, в прошлом году Украина начала переговорить о закупке 300 тысяч курсов препарата Молнупиравир.

Он отметил, что поставки препарата ожидаются в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Украине разрешили проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса COVID-19.

Названы препараты, которыми в Украине будут лечить COVID

 

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