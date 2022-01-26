В Одесской области испытывают новое вооружение

Испытания и учения запланированы на период с 25 января по 12 февраля. Будет ограничен доступ к морской косе от села Лебедевка и прилегающей к полигону части Черного моря.

Вблизи населенного пункта с. Тузлы Белгород-Днестровского района Одесской области на полигоне Алибей пройдут испытания новых образцов вооружения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской РГА.

Отмечается, что испытания и учения запланированы на период с 25 января по 12 февраля.

Во время проведения испытаний будет ограничен доступ к морской косе от села Лебедевка и прилегающей к полигону части Черного моря.

"Предупреждаем, что в случае обнаружения обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов необходимо немедленно сообщить об этом командованию полигона или органам местного самоуправления, и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине прошли испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) под названием РК-10. Новую систему вооружения установили на бронеавтомобиль Варта.

Появилось видео зимних испытаний РК Нептун

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