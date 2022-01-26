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Парламент планирует уйти на карантин - нардеп

Депутаты только вышли на работу после самых длинных за десять лет каникул и могут уйти на карантин со следующей недели.
Парламент планирует уйти на карантин - нардеп

Верховная Рада может уйти на карантин до 15 февраля из-за коронавируса среди депутатов, сообщил в среду, 26 января, нардеп Ярослав Железняк.

"Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина - большое количество заболевших", - говорит Железняк.

Согласно календарному плану, 1 февраля Рада должна открыть седьмую сессию.

В то же время, спикер фракции Слуга народа Юлия Палийчук сообщила, что данный вопрос обсудят руководители фракций и групп.

"Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных ковидом... Поэтому в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Верховной Рады на следующей неделе", - сообщила она.

Палийчук отметила, что только в Слуге народа коронавирусом болеют 17 депутатов.

"Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения", - добавила она.

Напомним, депутаты только на этой неделе возобновили работу после самых длинных за десятилетие зимних каникул.

Под зданием парламента второй день протестуют предприниматели.

 

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