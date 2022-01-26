Рада поддержала запуск е-билетов в общественном транспорте

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем отметил, что законопроект фактически вводится в действие и позволяет уже внедрить электронный билет.

Парламент поддержал за основу законопроект, приравнивающий электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному. Решение было принято на заседании 26 января.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, законопроект должен помочь отойти от той формы билетов и электронных билетов, которая сейчас устарела, и переходить к надлежащему функционированию автоматизированной системы оплаты стоимости проезда и в городском, и в пассажирском транспорте.

Он отметил, что документ фактически вводится в действие и позволяет уже внедрить электронный билет.

Согласно законопроекту, утверждение формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должны содержать проездной и электронный проездной документ, являются ответственностью Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что к документу были замечания по части льготных перевозок и компенсаций. Но эти функции будут отнесены к полномочиям местных администраций.

Напомним, правительство в 2020 году запустило экспериментальный проект Единого электронного билета, в рамках которого планируют объединить путешествия Укрзализныцей и поездки метрополитеном Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве отменили бумажные проездные билеты в общественном транспорте.

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