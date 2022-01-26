Украине оборонную поддержку предоставили семь стран – Кулеба

Глава МИД поблагодарил партнеров за выделение дополнительной поддержки для Вооруженных сил Украины.

Дополнительную оборонную поддержку Украина получила от США, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии и Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО, и действие статьи 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки и поддержки по безопасности наших Вооруженных сил", - сказал Кулеба во время брифинга в среду, 26 января.

По его словам, каждый партнер и союзник помогает по-своему – высылают оружие и военное оборудование, укрепляют кибербезопасность, предоставляют помощь в сохранении стабильной финансовой и экономической системы.

Министр подчеркнул, что эта поддержка делает переговорную позицию Украины гораздо сильнее.

"Эта сила необходима именно для того, чтобы ее не пришлось применять", - сказал глава МИД.

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Добавим, что Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии поставлять Украине оружие. Кроме того, Берлин не хочет соглашаться на поставку бывших запасов бундесвера из Эстонии в Украину.

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