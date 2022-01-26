Своя шкура дороже. Германия просит поблажек для РФ

Берлин хочет исключить из списка антироссийских санкций на случай вторжения в Украину поставки энергоносителей. Союзники начинают сомневаться в надежности Германии после смены правительства.

Пока США и их союзники по НАТО наращивают присутствие в странах Балтии и Восточной Европы в связи с эскалацией российско-украинского конфликта, Германия - крупнейшая и богатейшая демократия Европы, стратегически расположенная между Востоком и Западом, - отличилась своим бездействием.

Дания отправляет истребители в Литву и фрегат в Балтийское море, Испания - фрегат в Черное море, Франция предложила ввести войска в Румынию, президент США Джо Байден привел тысячи американских военнослужащих в "высокую боевую готовность". Британия и другие страны поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку в связи с возможным вторжением России. ЕС и США готовят беспрецедентные санкции для Москвы.

А новое правительство Германии тем временем блокирует поставки оружия Киеву, пообещав взамен полевой госпиталь, а теперь еще и требует сделать исключения из списка антироссийских санкций. Корреспондент.net рассказывает о позиции Берлина и его вероятных мотивах.

Секретные документы

Правительство Германии настаивает на исключениях для энергетического сектора, если будет принято решение о запрете российским банкам проводить операции в долларах США. Такое требование содержится в документах, которые оказались в распоряжении агентства Bloomberg.

В то время как президент РФ Владимир Путин концентрирует войска у границы с Украиной, а США и их европейские союзники работают над списком "беспрецедентных санкций", Германия переживает, что поставки энергоресурсов в Европу могут оказаться под угрозой.

Соответствующие документы были переданы союзникам Берлина, когда правительство Германии столкнулось с критикой со стороны других стран за отказ поставлять оборонительное оружие Украине.

Представитель Евросоюза заявил изданию, что обсуждаемые варианты включают ограничение возможности Москвы конвертировать валюту, торговать с Западом и получать доступ к ключевым технологиям. Но проблема в том, что пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается защитить свою экономику от потенциально значительных побочных эффектов.

"Санкции имеют наилучший эффект, если они работают эффективно, - заявила на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. - Нам нужно тщательно проверить, что будет иметь наибольший эффект, и, возможно, это не только то, что выглядит сложным для остального мира".

"Речь идет о санкциях, которые действительно действуют не против себя, а скорее против России, если будет дальнейшая эскалация", - добавила глава МИД Германии.

Берлин также высказал опасения по поводу серьезного воздействия на немецкие финансовые институты и европейскую экономику, если союзники прибегнут к всеобъемлющему замораживанию российских активов и запретят операции с крупными российскими банками.

Любые нежелательные последствия, выходящие за рамки целевых институтов, являются красной чертой для Германии, говорится в одном из документов. В нем приводится пример Ирана, где санкции США привели к тому, что большинство европейских финансовых учреждений прекратили почти всю коммерческую деятельность, связанную со страной.

"Это же применимо и к исключению крупных российских банков из международной платежной системы Swift", - сказано в документе.

По данным источников издания, несколько других крупных европейских стран также стремились продавить исключения при обсуждении санкций и настаивали на переходных периодах, прежде чем меры вступят в силу в полной мере, а также на защите существующих контрактов. Один из чиновников сказал, что исключение для энергосектора, вероятно, войдет в окончательный пакет согласованных с США санкций на случай вторжения России в Украину.

Вместе с тем, по словам чиновника, исключение энергоресурсов из санкций не помешает возможным мерам против газопровода Северный поток-2, по которому Россия планирует поставлять газ по Балтийскому морю в Германию в обход Украины. В МИД страны документы комментировать отказались.

Согласно документам, в случае "военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, создающего угрозу миру и безопасности в Европе", Германия готова подписать пакет, который может включать:

полную заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков;

дополнительные ограничения на суверенный долг и ограничения рынка капитала для госпредприятий;

торговый запрет для некоторых российских государственных предприятий, фактически вытесняющих их с фондовых рынков;

ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, а также на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров;

ужесточение ограничений на товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях;

запреты на поездки и замораживание активов, нацеленные на олигархов;

ограничения на инвестиции в России.

К радости Путина

Очевидная нерешительность Германии в процессе принятия решительных мер усилила сомнения в ее надежности как союзника и вызвала опасения, что Москва может использовать колебания Германии в качестве клина, чтобы расколоть объединенную европейскую позицию в ответ на российскую агрессию, пишет The New York Times.

"В Евросоюзе Германия имеет решающее значение для достижения единства, - говорит Норберт Реттген, депутат консервативной партии и сторонник более жесткой внешней политики Германии. - Цель Путина - расколоть европейцев, а затем расколоть Европу и США. Если будет преобладать впечатление, что Германия не вполне солидарна с решительной позицией НАТО, ему удастся парализовать Европу и расколоть альянс".

Когда во вторник, 25 января, Россия проводила военные учения вблизи границы с Украиной, Шольц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине, предупредив Москву, что "военная агрессия, ставящая под сомнение территориальную целостность Украины, будет иметь серьезные последствия".

Но правительство Германии не только отказалось от экспорта оружия в Украину, но и задерживает поставку девяти гаубиц коммунистической эпохи из Эстонии в Украину.

Шольц и другие высокопоставленные социал-демократы в его правительстве и партии не дают четкого представления о том, станет ли закрытие скандального газопровода Северный поток-2 частью арсенала возможных санкций против России. Пока что они настаивают на том, что это "частный проект" и он "отдельный" от Украины.

Тем временем Фридрих Мерц, назначенный новым лидером оппозиционной консервативной партии Ангелы Меркель, предостерег от исключения российских банков из сети платежных транзакций Swift, которая обрабатывает глобальные финансовые переводы, поскольку это "нанесет ущерб" экономическим интересам Германии.

Критика Берлина

Запутанная позиция Берлина особенно беспокоит Киев и некоторых восточных соседей Германии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Берлин в "поощрении" российской агрессии.

"Берлин совершает большую стратегическую ошибку и подвергает риску свою репутацию", - заявил председатель комитета национальной безопасности литовского парламента Лауринас Кащюнас.

А министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал "большой ошибкой" решение Германии вместо оружия отправить Украине полевой госпиталь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил большое разочарование позицией Германии - в частности, блокировкой поставок в Украину оружия из Эстонии.

Напряжение достигло апогея в минувшие выходные, когда командующий ВМС Германии заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает "уважения" и что Крым "никогда" не будет возвращен Украине. Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после такого заявления ушел в отставку, но реакция на его слова была очень эмоциональной.

"Это покровительственное отношение подсознательно также напоминает украинцам об ужасах нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недолюдям", - прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Вашингтон изо всех сил старался публично подчеркнуть свое доверие к Берлину, в то же время в частном порядке призывая Шольца, чтобы тот занял более жесткую позицию.

Высокие отношения

Мучительные споры вокруг лояльности Германии не новы. Российско-германские отношения формировались веками торговли и культурного обмена, а также двумя мировыми войнами. Холодная война добавила еще один уровень сложности: Западная Германия прочно вошла в состав западного альянса, а Восточная жила под советской оккупацией.

"Почему мы видим Россию иначе, чем американцы? История, - пояснил Матиас Платцек, председатель Российско-германского форума и бывший лидер партии социал-демократов Шольца. - Германия и Россия связаны тысячу лет. Самой яркой русской царицей была Екатерина Великая, немка, которая, между прочим, сделала Крым частью России".

"Мы дважды нападали на Россию, и второй раз это была геноцидная война, - добавил он. - Погибло 27 миллионов советских людей, среди них 15 миллионов русских".

Но это не означает, что Германия не противостоит России в последние годы. Страна командует многонациональным боевым подразделением НАТО в Литве и помогает контролировать воздушное пространство Балтийского моря на предмет вмешательства Москвы. В феврале для этих же целей планируется отправить истребители в Румынию.

В 2014 году, когда Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым, именно канцлер Ангела Меркель сплотила соседние страны на востоке и западе, чтобы поддержать жесткие санкции против России.

Но смена руководства Германии после 16 лет правления Меркель привела к созданию правительства, которое разделилось во мнениях относительно того, насколько жестко выстраивать отношения с Россией.

Социал-демократы Шольца традиционно выступали за сотрудничество с Россией. В 1970-е годы канцлер Вилли Брандт разрабатывал политику сближения с Москвой во время холодной войны, а последний социал-демократический канцлер Герхард Шредер - не только близкий друг Путина (он праздновал с ним свое 70-летие), но и работает в российских энергетических компаниях с 2005 года.

Новый министр иностранных дел от Партии зеленых Анналена Бербок занимает более жесткую позицию в отношении России. Но и она поставила крест на отправке немецкого оружия в Украину, сославшись на "историю".

Политика экспорта вооружений проливает свет на современный немецкий парадокс нации, которая знает, что должна взять на себя большую ответственность за мир в регионе, но не совсем готова действовать соответствующим образом.

"Мысль о том, что Германия поставляет оружие, которое может быть использовано для убийства русских, очень сложно воспринимается многими немцами", - пояснил Марсель Дирсус, политолог и внештатный научный сотрудник Института политики безопасности Кильского университета.

Еще больше разногласий в правительстве вызывает Северный поток-2, который, как многие опасаются, позволит Путину оказывать влияние на страны ЕС, ведь Россия является основным поставщиком природного газа в Европу.

Поддержанный Меркель в 2015 году, спустя год после того, как Россия впервые вторглась в Украину, Северный поток-2 уже давно вызывает раздражение как в Вашингтоне, так и в европейских столицах.

И хотя новая глава МИД Германии не стеснялась в выражении своей враждебности в отношении проекта, Меркель и Шольц защищали его по соображениям экономической и энергетической безопасности и исключали использование его в качестве рычага в переговорах о санкциях.

Лишь на прошлой неделе, стоя рядом с генеральным секретарем НАТО, канцлер изменил свою позицию, заявив, что в случае российского вторжения будут использованы все рычаги.

"Путин дал НАТО новую причину для существования, - отметил Дирсус. - Кто знает, быть может, он раз и навсегда научит немцев тому, что времена изменились, и они должны быть готовы платить за защиту мира".

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