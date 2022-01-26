- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Шмыгаль рассказал о влиянии угрозы вторжения РФ на украинскую экономику
У Украины достаточно ресурсов для поддержки макрофинансовой стабильности при угрозе полномасштабного вторжения России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 26 января.
"В условиях эскалации со стороны агрессора у Украины достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности", - сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что от международных партнеров приходит не только военная помощь, но и помощь "для поддержания стабильности нашей экономики".
"Правительство имеет все необходимые ресурсы, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной", - резюмировал Шмыгаль.
Угроза вторжения. Как упали украинские рынки
Напомним, накануне Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара колеблется в валютном коридоре. По его словам, Кабмин и Нацбанк контролируют ситуацию на валютном рынке.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet