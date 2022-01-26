Шмыгаль рассказал о влиянии угрозы вторжения РФ на украинскую экономику

В условиях угрозы вторжения РФ у Украины достаточно ресурсов для поддержки экономики, заверил премьер.

У Украины достаточно ресурсов для поддержки макрофинансовой стабильности при угрозе полномасштабного вторжения России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 26 января.

"В условиях эскалации со стороны агрессора у Украины достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что от международных партнеров приходит не только военная помощь, но и помощь "для поддержания стабильности нашей экономики".

"Правительство имеет все необходимые ресурсы, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной", - резюмировал Шмыгаль.

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Напомним, накануне Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара колеблется в валютном коридоре. По его словам, Кабмин и Нацбанк контролируют ситуацию на валютном рынке.



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