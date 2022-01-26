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Госрегулирование цен: список решили не расширять

Минагрополитики предлагало добавить в список социально значимых продуктов хлеб пшеничный, но Кабмин отказал.
Госрегулирование цен: список решили не расширять

Правительство не стало расширять список товаров с существенной социальной значимостью, на которые ограничивается наценка.

Минагрополитки предлагало добавить в список хлеб пшеничный, но его отклонили.

В Минагрополитики отмечали, что ценообразование на хлеб пшеничный нуждается в госрегулировании во избежание "злоупотреблений субъектов хозяйствования своим положением" и обеспечении доступности хлеба для населения.

Внесение хлеба пшеничного в список позволило бы его производителям получить доступ к закупке газа украинской добычи по льготным ценам.

Напомним, в декабре Кабмин ввел ограничения цен на хлеб ржано-пшеничный и батон. А в январе дополнил список производителями пшеничной муки, пастеризованного молока, ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц, куриных тушек и масла.

 

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