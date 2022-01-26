Правительство согласовало увольнение трех глав киевских РГА

Ранее Кабмином были урезаны полномочия мэра Киева. Теперь кандидатуры на должность руководителей киевских РГА будет предлагать премьер-министр.

Кабмин согласовал увольнение трех глав киевских районный городских государственных администраций (РГА). Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мальничук.

Согласовано увольнение Ярослава Лагуты (с должности главы Дарницкой районной государственной администрации в Киеве) Игоря Щербака (с должности главы Днепровской районной государственной администрации в Киеве), Олега Горяги (с должности главы Шевченковской районной государственной администрации в Киеве).

Ранее Кабмином были урезаны полномочия мэра Киева Теперь кандидатуры на должность руководителей киевских РГА будет предлагать не глава Киевской городской государственной администрации, а премьер-министр.

Ранее сообщалось, что правительство согласовало увольнение главы Закарпатской ОГА.

Зеленский сменил главу Херсонской ОГА

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